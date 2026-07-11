La Gazzetta dello Sport si concentra sull'ex viola Costantino Favasuli per il quale la Fiorentina vanta il 50% sulla sua eventuale, futura rivendita. Il giocatore piace molto al neo tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani. Quest'ultimo lo ha fatto decollare nell'ultima stagione a Catanzaro condita da 2 gol e 5 assist.
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Gazzetta su Favasuli: “Catanzaro fiuta maxi plusvalenza”. Fiorentina interessata
La Fiorentina vanta il 50% sulla sua eventuale, futura rivendita
Il club emiliano spera proprio di sfruttare il fattore Aquilani per battere una concorrenza agguerrita. Mezza Seria A lo vuole e il Catanzaro fiuta una maxi plusvalenza valutandolo 10 milioni con pochi margini di trattabilità. Questo significa che la Fiorentina, avendo la suddetta percentuale, lo pagherebbe 5.
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