VN – E se tornasse Favasuli? La Fiorentina ci pensa eccome. E quella percentuale…

Sicuramente stiamo parlando di uno dei calciatori emergenti dell'ultima Serie B: l'ex viola Costantino Favasuli , reduce da un'ottima stagione con la maglia del Catanzaro e che ben ha impressionato nelle uscite con l'Under 21 azzurra agli ordini di Silvio Baldini. Quel Silvio Baldini che stima Favasuli, tanto da portarlo anche nella parentesi di oltre un mese fa con la Nazionale maggiore.

Adesso in tanti ci stanno pensando tra i club di Serie A, considerando le doti atletiche del ragazzo e la sua capacità di saper giocare da esterno basso su entrambe le fasce. Ecco che allora Favasuli potrebbe perfino tornare a casa, in quel di Firenze dove ha trascorso cinque anni all'interno del settore giovanile gigliato. La Fiorentina vanta il 50% della sua futura rivendita da parte del Catanzaro e proprio questa clausola potrebbe anche favorire un ritorno a Firenze. Del resto i viola devono inserire forze fresche sulle fasce, sia in difesa che davanti, ed un profilo come quello del classe 2004 sarebbe molto utile alla causa gigliata.