Il modulo di Grosso ed il super acquisto di Paratici: ridiamoci su!

E' ufficiale, la Fiorentina inizierà la nuova stagione con il 4-3-3 come modulo tattico di riferimento. Lo ha detto proprio il nuovo tecnico gigliato Fabio Grosso in conferenza. Un giorno speciale, quello di ieri, per i colori viola, perché non solo è stato presentato a stampa e tifosi il nuovo allenatore ma è stato pure, praticamente, annunciato un colpo da novanta per il mercato gigliato: Arthur Atta, fortissimo centrocampista dell'Udinese. E il nostro Lorenzo Castellani poteva non farci una delle sue vignette a riguardo?