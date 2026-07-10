Il modulo di Grosso ed il super acquisto di Paratici: ridiamoci su!

E' ufficiale, la Fiorentina inizierà la nuova stagione con il 4-3-3 come modulo tattico di riferimento. Lo ha detto proprio il nuovo tecnico gigliato Fabio Grosso in conferenza. Un giorno speciale, quello di ieri, per i colori viola, perché non solo è stato presentato a stampa e tifosi il nuovo allenatore ma è stato pure, praticamente, annunciato un colpo da novanta per il mercato gigliato: Arthur Atta, fortissimo centrocampista dell'Udinese. E il nostro Lorenzo Castellani poteva non farci una delle sue vignette a riguardo?
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Ecco la nuova vignetta di Lorenzo Castellani, grande tifoso viola, sul colpo Atta e le dichiarazioni in conferenza di Grosso
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