La Fiorentina, non è una novità, ha messo nel mirino Oso, terzino sinistro del Siviglia. La Gazzetta dello Sport scrive che ieri, dalla Spagna, parlavano perfino di firma ad un passo, ma c'è da battere la concorrenza dello Strasburgo. Missione che non sembra certo impossibile. La certezza è che il giocatore è in uscita perché il Siviglia ha bisogno di vendere e la valutazione che ne fa è fra i 10 e 15 milioni di euro.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Oso alla Fiorentina, l’affare potrebbe chiudersi nel fine settimana”
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Gazzetta: “Oso alla Fiorentina, l’affare potrebbe chiudersi nel fine settimana”
Nel frattempo il Siviglia ha trovato il sostituto di Oso
Un accordo può essere trovato sui 12 milioni. Tra l'altro il club spagnolo ha già preso il suo sostituto ovvero Juan Iglesias del Getafe. L'uscita di Oso è possibile si concluda già in questo fine settimana o, al più tardi, nel corso della prossima. E' un terzino sinistro con spinta offensiva tanto che ha iniziato la carriera più avanti per poi trovare la sua collocazione più arretrato in una stagione, la scorsa, da 30 presenze tra campionato e coppe, 2 gol e 3 assist.
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