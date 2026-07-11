Gazzetta: “Oso alla Fiorentina, l’affare potrebbe chiudersi nel fine settimana”

La Fiorentina, non è una novità, ha messo nel mirino Oso, terzino sinistro del Siviglia. La Gazzetta dello Sport scrive che ieri, dalla Spagna, parlavano perfino di firma ad un passo, ma c'è da battere la concorrenza dello Strasburgo. Missione che non sembra certo impossibile. La certezza è che il giocatore è in uscita perché il Siviglia ha bisogno di vendere e la valutazione che ne fa è fra i 10 e 15 milioni di euro.