Robin Gosens non rientra nel nuovo progetto tecnico di Fabio Paratici e Fabio Grosso. L’ex Atalanta è in trattativa con lo Schalke 04, ragion per cui la Fiorentina non lo convocherà per il ritiro, pur non considerandolo fuori rosa. Il giocatore, tuttavia, vorrebbe rimanere a Firenze.
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Gosens è disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Gosens è disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare”
Gosens non rientra nei piani tecnici di Grosso e Paratici, ma la sua cessione allo Schalke 04 è complicata
Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio da due milioni netti, poco meno di quattro lordi. La pista tedesca si fa quindi complicata. Intanto ieri Gosens si è presentato al Viola Park di sua spontanea volontà.
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