Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Gosens è disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare”

Corriere dello Sport

Cor. Sport: “Gosens è disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare”

Cor. Sport: “Gosens è disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare” - immagine 1
Gosens non rientra nei piani tecnici di Grosso e Paratici, ma la sua cessione allo Schalke 04 è complicata
Redazione VN

Robin Gosens non rientra nel nuovo progetto tecnico di Fabio Paratici e Fabio Grosso. L’ex Atalanta è in trattativa con lo Schalke 04, ragion per cui la Fiorentina non lo convocherà per il ritiro, pur non considerandolo fuori rosa. Il giocatore, tuttavia, vorrebbe rimanere a Firenze.

Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio da due milioni netti, poco meno di quattro lordi. La pista tedesca si fa quindi complicata. Intanto ieri Gosens si è presentato al Viola Park di sua spontanea volontà. 

Leggi anche
Cor. Sport: “Zeballos al Napoli potrebbe favorire la cessione di Noa Lang”
Titoli viola: “La voglia Atta”, “Oso a sinistra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA