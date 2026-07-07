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La Lazio insiste per Piccoli, Tuttosport: “La Fiorentina vuole altra formula”

La Lazio insiste per Piccoli, Tuttosport: “La Fiorentina vuole altra formula” - immagine 1
Fra Piccoli e la Lazio ballano ancora non pochi dettagli. Si discute soprattutto sulla formula del possibile trasferimento.
Redazione VN

Roberto Piccoli resta in uscita dalla Fiorentina, con l'opzione Lazio sempre dietro l'angolo. Una trattativa che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane, anche se c'è ancora distanza fra i due club. In particolare sulla formula dell'arrivo dell'attaccante.

La situazione

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Come spiega Tuttosport oggi in edicola, infatti, balla una buona distanza fra i club: i biancocelesti (che devono fare i conti con un mercato a saldo zero) vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, mentre i viola puntano a inserire l'obbligo.

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