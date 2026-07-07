Roberto Piccoli resta in uscita dalla Fiorentina, con l'opzione Lazio sempre dietro l'angolo. Una trattativa che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane, anche se c'è ancora distanza fra i due club. In particolare sulla formula dell'arrivo dell'attaccante.
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VIOLA NEWS calciomercato La Lazio insiste per Piccoli, Tuttosport: “La Fiorentina vuole altra formula”
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La Lazio insiste per Piccoli, Tuttosport: “La Fiorentina vuole altra formula”
Fra Piccoli e la Lazio ballano ancora non pochi dettagli. Si discute soprattutto sulla formula del possibile trasferimento.
La situazione—
Come spiega Tuttosport oggi in edicola, infatti, balla una buona distanza fra i club: i biancocelesti (che devono fare i conti con un mercato a saldo zero) vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, mentre i viola puntano a inserire l'obbligo.
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