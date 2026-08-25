Tutti addosso a Grosso

Anche Paratici nel mirino

Grosso non è Pioli

Attendiamo (un pochino) fiduciosi

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La bruttissima sconfitta dell'Olimpico ha scatenato un coro quasi unanime di critiche verso il tecnico della Fiorentina e fin qui. L'ho detto e scritto ieri a caldo: ha sbagliato tutto. Inutile scendere nuovamente nel dettaglio, c'è un'evidenza dei fatti, al netto di qualche, reale, alibi. Però tra le 20 squadre di Serie A,nella prima giornata, dunque Grosso bocciato.Sta finendo sul banco degli imputati pure Fabio Paratici, fino a pochi giorni fa eroe da idolatrare. La gestione delsolleva molti dubbi (e certamente ha inciso sulla prestazione di Roma) e poi c'è: era una lacuna nota da giugno, e a fine agosto siamo ancora in alto mare. Lecito sollevare perplessità e muovere delle critiche al direttore sportivo che, evidentemente, qualche calcolo l'ha sbagliato.Credo però che sia sbagliato andare oltre. Abbandonarsi allo sconforto e, soprattutto, riversare sulle spalle di chi c'è oggi le colpe di chi c'era ieri. Capisco la pancia, capisco che i traumi sono ancora freschi, però teniamo a mente una cosa:. E dopo una sola partita, per quanto nefasta, è un tantino prematuro fasciarsi la testa per un'altra possibile stagione fallimentare o(sì, sta accadendo). Vi ricordate l'esordio dia Napoli? Sconfitta 3-0 a Verona alla prima giornata. Poi fu scudetto... Ora io non so se Grosso si rivelerà l'allenatore giusto oppure no, ma un po' di tempo lo merita sicuramente.E lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per. Che per curriculum ma anche per quello che già ha dimostrato di saper fare in questi mesi a Firenze,. Se le ultime ciambelle non sono venute con il buco, non è diventato all'improvviso il Pradè dello scorso anno. Resta ancora una settimana di mercato (sicuramente delicata) ma prima di fare bilanci. Dopo un'estate ben al di sopra delle aspettative, la speranza è che si possa terminare l'opera dando a Grosso una Fiorentina completa e competitiva. Per metterci alle spalle i fantasmi della scorsa stagione, una volta per tutte.