Durante la live sul suo canale youtube poco prima delle 17, Fabrizio Romano ha raccontato le sue informazioni sulla trattativa-tormentone che riguarda Moise Kean. Secondo l'esperto di mercato i contatti tra Como e Fiorentina sono continui, anche in questa giornata, per provare a chiudere l'operazione. Possibili novità anche su Gudmundsson?

"Sta per arrivare la seconda offerta del Como e si sta entrando nel vivo, Kean si sta avvicinando al Como" dice Romano. Che ha raccontato anche un dettaglio ulteriore sulla vicenda Poku, ormai di fatto chiusa con il giocatore atteso domani a Istanbul per firmare con il Besiktas.

Romano su Poku

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Il Besiktas avrebbe operato il sorpasso inserendo nell'accordo con il Bayer Leverkusen. Mentre la Fiorentina era disposta a chiudere l'operazione Poku in prestito con un semplice diritto di riscatto. Da qui la preferenza del club tedesco per l'offerta turca, poi accettata dal giocatore.