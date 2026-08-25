Ieri sera Federico Cherubini, amministratore delegato del parma, è intervenuto al canale 12TvParma e ha parlato anche di Mateo Pellegrino (curiosamente nelle stesse ore in cui l'attaccante esordiva con la Fiorentina). Un passaggio interessante sulla trattativa e sull'estate di mercato del giocatore argentino, queste le parole del dirigente crociato:

"Per Pellegrino c’erano interessamenti dall’estero, dalla Premier League e dalla Bundesliga, ma non si sono concretizzati. Poi ha scelto la Fiorentina, un progetto importante. Sarebbe stato difficile per noi non accettare questo trasferimento, anche perché è arrivato a condizioni particolarmente vantaggiose" ha detto Cherubini.

Poi il retroscena sulla Juventus: "Non abbiamo considerato l’interessamento di uno dei club più importanti d’Italia che aveva proposto un prestito con diritto. Noi abbiamo cercato di far valere i nostri diritti, anche se non abbiamo ottenuto proprio tutto ciò che volevamo. Mateo in tutto questo è stato rispettosissimo e non ha mai fatto prevalere la propria volontà".

Infine su David Romero, l'erede di Pellegrino acquistato dal Tigre: "È diverso da Pellegrino, non fa della stazza fisica la sua principale qualità, ma è un finalizzatore, attacca bene gli spazi, sa difendere la palla. Siamo fiduciosi, pensiamo che possa dare qualcosa in più che fino a oggi non avevamo".