Firenze si prepara a celebrare i cento anni della Fiorentina tingendosi di viola. Nelle serate del 28 e 29 agosto, in occasione del Centenario della fondazione di ACF Fiorentina, alcuni dei luoghi più rappresentativi della città saranno illuminati con il colore simbolo della squadra, in omaggio a una storia lunga un secolo e al legame profondo tra il club, Firenze e la sua comunità.

A essere illuminati saranno le Porte Storiche della città, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria e lo Stadio Artemio Franchi. L’iniziativa fa parte del calendario delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita della Fiorentina, evento che la Giunta comunale ha riconosciuto di particolare importanza per Firenze per il suo significato sportivo, storico, culturale e identitario. Il Comune, attraverso Firenze Smart, predisporrà gli interventi necessari per consentire ai luoghi coinvolti di illuminarsi di viola nelle due serate.

Le installazioni accompagneranno quindi gli appuntamenti dedicati al Centenario, che avranno il loro momento celebrativo principale allo Stadio Artemio Franchi al termine della partita Fiorentina-Frosinone, in programma il 29 agosto.