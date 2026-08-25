David Guetta sulla partita tra Roma e Fiorentina
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David Guetta ha commentato così la sconfitta della Fiorentina contro la Roma alla prima giornata di campionato. Le sue parole al Pentasport di Radio Bruno:
Era difficile pensarla così, a Roma si può perdere ma non senza giocare. Speriamo sia colpa di Grosso, altrimenti abbiamo sopravvalutato gli acquisti. La Fiorentina non ha costruito nulla, ti passa la voglia di fare polemica sul fallo di Mastantuono. Kean? Il Como si riserva di vedere le condizioni fisiche del giocatore. Se lui sta bene abbiamo un rischio nel venderlo, se non sta bene rimane a Firenze. Quella di Kean è una gestione che non comprendo.
Oulai
Io spero che Oulai sia molto meglio di Fagioli che è adattato. Lui davanti alla difesa non ci sta volentieri.
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