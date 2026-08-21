Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Sempre Kean il protagonista, assieme a...Lucca

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK CONFERENZA STAMPA DEL NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA FRANCO MASTANTUONO

VIDEO - Mastantuono: "Io a giocare in spiaggia? Una cosa normale. Ringrazio i tifosi"

Ecco l'ultima vignetta di Lorenzo Castellani: rimane viva la pista per Kean al Como, e uno dei nomi per sostituirlo è proprio Lorenzo Lucca...

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Vignette Viola Lucca

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