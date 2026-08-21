Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Sempre Kean il protagonista, assieme a...Lucca
VIDEO - Mastantuono: "Io a giocare in spiaggia? Una cosa normale. Ringrazio i tifosi"
Ecco l'ultima vignetta di Lorenzo Castellani: rimane viva la pista per Kean al Como, e uno dei nomi per sostituirlo è proprio Lorenzo Lucca...
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Presentazione Pellegrino, segui con noi la conferenza stampa LIVE dalle 14
Calciomercato
Radio Bruno: "Ag. Kean a lavoro per ridurre distanza Fiorentina-Como"
Rassegna stampa
Tuttosport: "Bonny può piacere alla Fiorentina in caso di cessione di Kean"
Rassegna stampa
Corsport: "Occhio alla rivoluzione in mediana. Tre addii e due tormentoni"
Allenamenti
VN - Le ultime dal Viola Park: Atta parzialmente in gruppo, out Mandragora
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti