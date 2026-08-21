Sul fronte mercato la Fiorentina continua a lavorare per Ernest Poku: la trattativa con il Bayer Leverkusen prosegue, ma resta da trovare l’intesa sulla formula dell’operazione. I tedeschi spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Fiorentina preferirebbe mantenere il diritto di riscatto.

Un altro tema riguarda il reparto offensivo. Qualora Kean dovesse lasciare Firenze, la società sarebbe chiamata a individuare un nuovo attaccante, ma le alternative sul mercato internazionale non sono numerose. Tra i profili monitorati ci sono l’olandese Emegha, reduce dall’esperienza allo Strasburgo, e l’inglese Delap, entrambi classe 2003 e di proprietà del Chelsea. Si tratta di due giovani interessanti che potrebbero rappresentare soluzioni concrete per l’attacco viola, anche se arrivare a uno dei due non sarà semplice. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.