La Fiorentina aspetta e ascolta offerte per Kean, ma non attenderà all'infinito
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Orecchie tese ad ascoltare le offerte, ma non all'infinito. La Fiorentina detta le condizioni attorno alla possibile cessione di Kean, che nel frattempo si sta allenando al Viola Park ed è segnalato come molto tranquillo. L'attaccante si prepara alla nuova stagione e ha lasciato carta bianca alla società, consapevole che giocherebbe con entusiasmo in viola ma anche in Champions con i lariani.
Ultima chiamataA fare tutta la differenza, però, è Paratici. Come scrive il Corriere dello Sport, non servirà infatti soltanto l'offerta giusta ma andrà fatta pure in tempi brevi. La Fiorentina non aspetterà all'infinito: entro il fine settimana, in un modo o nell'altro, il club viola vuole la questione risolta. Anche perché in caso di addio del centravanti bisognerà cercare un sostituto al più presto.
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