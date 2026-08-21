Orecchie tese ad ascoltare le offerte, ma non all'infinito. La Fiorentina detta le condizioni attorno alla possibile cessione di Kean, che nel frattempo si sta allenando al Viola Park ed è segnalato come molto tranquillo. L'attaccante si prepara alla nuova stagione e ha lasciato carta bianca alla società, consapevole che giocherebbe con entusiasmo in viola ma anche in Champions con i lariani.

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A fare tutta la differenza, però, è Paratici. Come scrive il Corriere dello Sport,ma andrà fatta pure in tempi brevi. La Fiorentina non aspetterà all'infinito:. Anche perché in caso di addio del centravanti bisognerà cercare un sostituto al più presto.