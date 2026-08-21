La Fiorentina aspetta e ascolta offerte per Kean, ma non attenderà all'infinito

Redazione VN
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

VIDEO - Grosso su Kean: "Molto, molto forte. Da lui mi aspetto tanto"

Orecchie tese ad ascoltare le offerte, ma non all'infinito. La Fiorentina detta le condizioni attorno alla possibile cessione di Kean, che nel frattempo si sta allenando al Viola Park ed è segnalato come molto tranquillo. L'attaccante si prepara alla nuova stagione e ha lasciato carta bianca alla società, consapevole che giocherebbe con entusiasmo in viola ma anche in Champions con i lariani.

Ultima chiamata

A fare tutta la differenza, però, è Paratici. Come scrive il Corriere dello Sport, non servirà infatti soltanto l'offerta giusta ma andrà fatta pure in tempi brevi. La Fiorentina non aspetterà all'infinito: entro il fine settimana, in un modo o nell'altro, il club viola vuole la questione risolta. Anche perché in caso di addio del centravanti bisognerà cercare un sostituto al più presto.
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