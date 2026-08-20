Domani, venerdì 21 agosto, potrebbe essere la giornata decisiva per l'eventuale trasferimento di Moise Kean al Como di Cesc Fabregas, il tecnico spagnolo che vuole a tutti i costi il centravanti ex Juve e PSG. Secondo gianlucadimarzio.com, infatti, la seconda offerta ufficiale del club lariano, dopo quella dei 30 milioni rifiutati due giorni fa, è slittata all'ultimo giorno in cui la Fiorentina ha dato disponibilità a trattare un'eventuale cessione del suo bomber.

La società gigliata non vuol portare la questione troppo per le lunghe ed informalmente è stata molto chiara con lo stesso Como: o arrivano 40 milioni oppure non se ne fa di nulla. Ecco che allora i biancoblù ci stanno pensando, spinti comunque dalla volontà del loro tecnico di affondare il colpo. In caso di addio di Kean, Paratici e Goretti dovranno portare a Firenze un altro attaccante centrale da affiancare a Mateo Pellegrino: il nome in pole position in questo momento è, ricordiamo, quello di Andrea Pinamonti.