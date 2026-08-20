Le parole di Benedetto Ferrara al Pentasport di oggi

Redazione VN
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Oggi, al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Benedetto Ferrara, per dire la sua sul mercato viola fatto finora. Ecco le sue dichiarazioni:

Se Paratici ha preso Pellegrinoper 24 mln, non ha preso una comparsa. O subito o l'anno prossimo avrà la possibilità di essere il centravanti titolare, a maggior ragione se dovesse andare via Kean. Si sta facendo un buon lavoro, se Kean resta sono contento, è nel pieno della sua carriera e sono sicuro che Mancini punterà su di lui. Se dovesse partire, piena fiducia a Paratici. Almeno stavolta non ci sarà il teatrino del giocatore che se ne vuole andare a tutti i costi.

Como e serie A

Questo è il miglior mercato per spese dietro al Milan e un'altra big. Se il Como ha deciso di seguire solo il nome di Kean, è probabile che parta. Ma cambiare Kean per Pinamonti può non piacere. Al contrario, se Pellegrino fosse il titolare non mi dispiacerebbe.
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

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