Le parole di Benedetto Ferrara al Pentasport di oggi
VIDEO - Mastantuono: "Io a giocare in spiaggia? Una cosa normale. Ringrazio i tifosi"
Oggi, al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Benedetto Ferrara, per dire la sua sul mercato viola fatto finora. Ecco le sue dichiarazioni:
Se Paratici ha preso Pellegrinoper 24 mln, non ha preso una comparsa. O subito o l'anno prossimo avrà la possibilità di essere il centravanti titolare, a maggior ragione se dovesse andare via Kean. Si sta facendo un buon lavoro, se Kean resta sono contento, è nel pieno della sua carriera e sono sicuro che Mancini punterà su di lui. Se dovesse partire, piena fiducia a Paratici. Almeno stavolta non ci sarà il teatrino del giocatore che se ne vuole andare a tutti i costi.
Como e serie AQuesto è il miglior mercato per spese dietro al Milan e un'altra big. Se il Como ha deciso di seguire solo il nome di Kean, è probabile che parta. Ma cambiare Kean per Pinamonti può non piacere. Al contrario, se Pellegrino fosse il titolare non mi dispiacerebbe.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News calciomercato
Fiorentina, arriva l'offerta per Kean? L'indizio del Como con Morata
Radio e tv
R. Galli: "Ndour unico incedibile. Ecco perché Kean potrebbe rimanere"
News calciomercato
Pinamonti alla Fiorentina? Quando Grosso diceva: "Fortissimo. Potenziale enorme"
Conferenze stampa
"Kean? Abbiamo preso Chalobah". Così Fabregas devia il discorso mercato
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti