Il Como continua il pressing per Moise Kean e prepara un nuovo tentativo con la Fiorentina. La richiesta viola resta però elevata: 40 milioni di parte fissa più 4-5 di bonus, per un’operazione complessiva vicina ai 45 milioni di euro. La prima proposta lariana, da 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto, era stata respinta.

Il Como non intende comunque arrendersi e potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni. La Fiorentina ha fissato una deadline breve, indicativamente entro il weekend, per chiarire definitivamente il futuro dell’attaccante. Saranno quindi ore decisive per capire se i lariani si avvicineranno alle richieste viola con una nuova offerta.

Intanto il Como lavora anche alle uscite in attacco per fare spazio all’eventuale arrivo di Kean. Alvaro Morata sarebbe stato proposto a Lazio e Genoa, ma al momento entrambe le soluzioni appaiono complicate. Prima di affondare definitivamente per Kean, dunque, il club lariano dovrà trovare anche una sistemazione nel proprio reparto offensivo. Lo riporta Matteo Moretto.