Albert Gudmundsson ha voluto scherzare così: "Quando il matrimonio?"
Nicolò Fagioli, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto per "festeggiare" i 10 anni condivisi con Moise Kean tra Juventus e Fiorentina.
Nei commenti, Albert Gudmundsson ha voluto scherzare così: "Quando il matrimonio?". Insomma, il mercato incombe ma al Viola Park si respira un'aria leggera. Ecco il commento:
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