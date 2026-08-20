Albert Gudmundsson ha voluto scherzare così: "Quando il matrimonio?"

Redazione VN

Nicolò Fagioli, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto per "festeggiare" i 10 anni condivisi con Moise Kean tra Juventus e Fiorentina.

Nei commenti, Albert Gudmundsson ha voluto scherzare così: "Quando il matrimonio?". Insomma, il mercato incombe ma al Viola Park si respira un'aria leggera. Ecco il commento:

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Kean Fagioli

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