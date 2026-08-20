Il colpo del mercato viola targato Fabio Paratici. Mastantuono è pronto a trascinare la Fiorentina di Fabio Grosso verso grandi traguardi, conscio delle aspettative che questa città ha su di lui e su quel talento che ha spinto il Real Madrid a spendere 68mln l'anno scorso. Dalla pancia del Viola Park, l'argentino si è presentato alla stampa e ai tifosi.

Cosa ti ha colpito di più del progetto viola?

Ho scelto la Fiorentina perché mi ha presentato un progetto interessante, che sta crescendo. Per me era importante venire in un club come la Fiorentina.

La tua ambizione?

I tifosi?

Ruolo?

Gestire le pressioni?

Spartita in spiagga?

Nico Paz?

Musica

Promesse ai tifosi?

Il livello della Fiorentina?

Il calcio italiano è importante per il Mondo. Mi è sempre piaciuta l'idea di giocare qui in Italia, spero di crescere come giocatore e passare un grande anno con la maglia viola.La gente mi ha accolto molto bene. Non la vedo come una responsabilità, ma un impegno per far tornare la Fiorentina ai vertici. Per me è importante per fare bene in un club come questo. Mi hanno fatto sentire l'affetto e questa cosa mi piace. I tifosi argentini sono simili a quelli italiani.Io gioco dove mi mette Grosso. Mi trovo meglio in attacco, ma mi interessa solo aiutare la squadra.Ho avuto il privilegio di giocare al River e al Real, squadre incredibili. C'è pressione, ma fa parte dello sport. A me piace, per me è un gioco. Oltre a un lavoro ovviamente.Stavo giocando con dei ragazzi, come fanno tutti. Sono una persona normale, anche se non si vede spesso immagini del genere.Non ho parlato con Nico, ma ci ho giocato in Nazionale. Il suo percorso è stato importante, un giocatore che ha fatto benissimo. Non mi paragono a nessuno. Voglio raggiungere gli obiettivi di questa squadra e che ci siamo prefissati. Adesso voglio fare bene qui.La musica mi piace molto, lo faccio per divertirmi. Ho molti amici nell'ambiente della musica.Non prometto nulla, risponderò all'affetto dei tifosi in campo. Adesso aiuterà la squadra partita dopo partita, migliorandLa Fiorentina è una squadra interessante, bella da vedere. Giocatori di molta qualità, in tanti mi hanno sorpreso. Atta, Kean, Gudmundsson sono giocatori davvero importanti. Ma ci sono davvero tanti nomi con qualità impressionanti.

Il numero 30?

Lo usavo al River, per me ha un'importanza particolare.

Quando ho scelto la Fiorentina?

Ho parlato con il Real e abbiamo deciso di cambiare. Avevo molte squadre, ma la Fiorentina mi ha colpito per il progetto.