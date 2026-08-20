Mercato Fiorentina: Genoa e Bologna su Mandragora. Primi sondaggi esplorativi per il centrocampista viola.

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Movimenti di mercato in vista per Rolando Mandragora? Per adesso nulla di troppo concreto, ma la situazione potrebbe essere più fluida di quanto si potesse pensare. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, infatti, due squadre di Serie A hanno effettuato sondaggi per il centrocampista campano.

Si tratta di Genoa e Bologna, entrambe alla ricerca di un centrocampista per rafforzare la propria mediana (il Bologna ha salutato Freuler per fine contratto). Il nome dell'ex Juve potrebbe entrare dunque nel computo della campagna delle cessioni. Situazione in evoluzione.

grafica mandragora

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