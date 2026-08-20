Fabio Paratici sembra intenzionato a puntare con decisione su Poku
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La Fiorentina ha aperto un tavolo di mercato con il Bayer Leverkusen per Ernest Poku, esterno offensivo puro utilizzabile soprattutto sulla fascia destra, ma capace di giocare anche a sinistra. La valutazione del classe 2004 è molto importante e si aggira intorno ai 30 milioni di euro.
Fabio Paratici sembra intenzionato a puntare con decisione su Poku e avrebbe prospettato al club tedesco due possibili formule. La prima prevede un prestito oneroso con successivo riscatto, da far scattare all'inizio della prossima stagione. La seconda, invece, sarebbe un acquisto a titolo definitivo immediato, ma per una cifra inferiore rispetto alla valutazione attuale.
Sul giocatore, al momento, la concorrenza non appare particolarmente folta. L'unico club che avrebbe manifestato un interesse concreto è il Sunderland, che avrebbe già contattato il Bayer Leverkusen per conoscere le condizioni economiche dell'operazione. Lo scrive la Nazione.
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