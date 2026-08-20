A pochi giorni dall'esordio in campionato, Fabio Grosso sembra destinato ad accantonare momentaneamente il 4-3-3 basato sugli esterni offensivi. Il mercato non ha ancora consegnato alla Fiorentina le ali richieste e contro la Roma dovrebbe essere confermato il 4-3-2-1 visto in Coppa Italia contro il Benevento, con Atta, Gudmundsson e Mastantuono in corsa per due posti alle spalle del centravanti.

Sul reparto offensivo continua inoltre a pesare la situazione di Moise Kean, sempre nel mirino del Como. La Fiorentina chiede almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire e, in caso di cessione, dovrebbe immediatamente cercare un sostituto. Tra i profili seguiti rimane Andrea Pinamonti del Sassuolo, sul quale c'è anche l'interesse della Lazio. Un'operazione che inevitabilmente condizionerebbe anche le altre mosse di mercato di Paratici.

Intanto qualcosa si muove sulle fasce. La Fiorentina ha avviato i contatti con il Bayer Leverkusen per Ernest Poku, esterno offensivo olandese di 22 anni capace di giocare sia a destra che a sinistra. Tra le sue qualità principali c'è la velocità: all'Europeo Under 21 ha raggiunto i 35,3 km/h. La valutazione si aggira sui 25 milioni di euro e sul giocatore c'è anche il Sunderland. Poku rappresenta dunque una delle piste più concrete per consegnare a Grosso l'esterno necessario per tornare al suo 4-3-3. Lo scrive il Corriere Fiorentino.