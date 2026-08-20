La Fiorentina attende un eventuale rilancio del Como per Moise Kean, ma ha fissato con chiarezza il prezzo: 40 milioni di euro, eventualmente raggiungibili anche attraverso i bonus. La prima proposta dei lombardi, 5 milioni per il prestito oneroso più 25 per l'obbligo di riscatto condizionato, è stata giudicata inaccettabile. Un nuovo tentativo del Como potrebbe arrivare entro un paio di giorni.

Il tempo, però, rappresenta un fattore decisivo. Kean non sta facendo pressioni per lasciare Firenze e ha lasciato piena libertà alla società, che vorrebbe definire la situazione entro il fine settimana. La Fiorentina non intende infatti trascinare la trattativa fino agli ultimi giorni di mercato, soprattutto perché un'eventuale cessione costringerebbe Fabio Paratici a intervenire immediatamente per trovare un sostituto.

In caso di partenza di Kean, uno dei candidati principali sarebbe Andrea Pinamonti del Sassuolo. L'attaccante ha manifestato la volontà di cambiare squadra, come confermato pubblicamente dal tecnico neroverde Alberto Aquilani. Più si avvicina la chiusura del mercato, però, più diventa complicato convincere i club a privarsi dei propri centravanti: per questo la Fiorentina vuole eventualmente chiudere il caso Kean in tempi rapidi. Lo scrive il Corriere dello Sport.