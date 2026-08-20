La prima offerta del Como per Moise Kean, da 25 milioni più 5 di bonus, non è stata presa in considerazione dalla Fiorentina. Dopo la scadenza della clausola da 62 milioni, il club viola valuterà soltanto proposte dai 40 milioni in su. Il Como, per il momento, non ha rilanciato: Kean resta però una precisa richiesta di Cesc Fabregas, che vuole un nuovo centravanti in vista della Champions League.

La decisione passa quindi al club lariano, chiamato a scegliere se alzare l'offerta per accontentare il proprio allenatore oppure concentrarsi su altri obiettivi. Kean, dal canto suo, non spinge per lasciare Firenze e avrebbe lasciato la decisione sul proprio futuro nelle mani della Fiorentina.

La società viola si è già cautelata con l'acquisto di Mateo Pellegrino dal Parma, arrivato per sostituire numericamente Roberto Piccoli. Se Kean dovesse partire, però, Paratici cercherebbe un'altra punta soprattutto sul mercato estero. Tra i profili seguiti ci sono Emanuel Emegha, 23enne olandese reduce dallo Strasburgo, e Liam Delap, attaccante inglese di 23 anni seguito anche dal Como. La Fiorentina prepara così il decimo acquisto dell'estate, ma il mercato in entrata potrebbe non fermarsi lì. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.