Moise Kean - COmo è tutt'altro che finita. E a dare aggiornamenti sulla elicata situazione di mercato è l'esperto Fabrizio Romano. I lariani hanno presentato un'offerta pochi giorni fa per il classe 2000 che, però, è stata rifiutata da via Pian di RIpoli perché ritenuta troppo bassa. Ma è pronto un altro assalto.

Secondo il giornalista, il Como sta preparando in queste ore un'ulteriore offerta per Moise Kean. Da capire se e quanto si avvicinerà ai 45 milioni richiesti dal club viola.

Conferme su più fronti. Anche Alfredo Pedullà di Sportitalia fa sapere che un rilancio è atteso a breve.