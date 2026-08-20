Sportmediaset: Il Como rilancia subito per Kean. Presentata un'offerta da 38 milioni di euro a Paratici
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Arrivano ulteriori dettagli relativi alla situazione fra Moise Kean e l'interesse del Como. Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato di un rilancio in arrivo, ma secondo i coleghi di Sportmediaset la seconda offerta è già bella che arrivata.
L'emittente fa sapere che sul tavolo di Paratici è già stata recapitata un'offerta da 38 milioni di euro per l'attaccante. La Fiorentina, ricordiamo, parte da una valutazione di 45 milioni di euro.
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