Un messaggio d'affetto sincero che unisce campo, spogliatoio e una lunga amicizia. Nicolò Fagioli ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto in maglia viola insieme a Moise Kean, accompagnato dalla didascalia "10 years together" per celebrare un percorso iniziato ai tempi delle giovanili della Juventus e proseguito poi a Firenze. Pronta e puntuale la risposta dell'attaccante, che ha commentato affettuosamente con un "Fagiolino".

L'intreccio con il calciomercato viola

Il post è diventato subito virale tra i tifosi della Fiorentina, anche perché arriva nel bel mezzo di un'estate infuocata per entrambi i protagonisti. Sia Fagioli che Kean si trovano infatti al centro di fitti spifferi di mercato che potrebbero dividere le loro strade proprio nelle battute conclusive della sessione estiva.

Le sirene per Kean e le piste per Fagioli

Su Moise Kean continua a spingere con forte insistenza il Como di Cesc Fabregas, deciso a tentare un nuovo affondo per regalarsi un colpo d'attacco di primo livello. Per quanto riguarda Fagioli, la posizione rimane legata alle offerte: sul centrocampista si registrano sia sondaggi da parte di club della Premier League sia l'interesse di alcune società italiane. Le prossime giornate diranno se questo sodalizio lungo dieci anni continuerà ancora al Viola Park o se la coppia si separerà sul più bello.

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