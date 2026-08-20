Infine resta sullo sfondo la suggestione di un ritorno di Lucas Torreira
VIDEO Gazzetta: come giocherà la Fiorentina di Grosso
Il Nottingham Forest ha effettuato alcuni sondaggi per Dodô, ma Fabio Paratici non sarebbe disposto a cedere il brasiliano per meno di 10 milioni di euro. Intanto si avvicina una soluzione per Niccolò Fortini: il giovane dovrebbe prolungare di un anno il contratto con la Fiorentina per poi trasferirsi al Torino in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.
Sulla fascia sinistra, invece, Rafa Marín Valdepeñas si prepara a partire titolare contro la Roma, anche per la mancanza di alternative. Durante la presentazione, il giocatore ha spiegato di essere arrivato a Firenze per imparare e dare il massimo, lasciando a Fabio Grosso la decisione sul suo impiego da terzino o da difensore centrale.
Infine resta sullo sfondo la suggestione di un ritorno di Lucas Torreira, alla ricerca di una soluzione per lasciare il Galatasaray e disponibile a tornare a Firenze. Al momento, però, l'operazione appare complicata per l'abbondanza a centrocampo, la necessità della Fiorentina di effettuare altre cessioni e soprattutto per il futuro ancora incerto di Nicolò Fagioli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA