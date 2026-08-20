Pongracic non viene considerato incedibile, così come diversi altri elementi della rosa
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Nelle ultime ore ha preso quota l'ipotesi di un interesse del Milan per Marin Pongracic. Al momento, però, la Fiorentina non avrebbe ricevuto alcuna proposta ufficiale. Qualora il club rossonero, o un'altra società, decidesse di farsi avanti concretamente, la trattativa potrebbe comunque prendere corpo.
La posizione della Fiorentina sul mercato resta infatti piuttosto aperta: Pongracic non viene considerato incedibile, così come diversi altri elementi della rosa. Secondo questa ricostruzione, l'unico giocatore sul quale il club viola non sarebbe disposto a trattare sarebbe Cher Ndour.
Tra i calciatori dal futuro ancora da definire c'è anche Nicolò Fagioli. Le indiscrezioni più concrete sul centrocampista arriverebbero soprattutto dall'Inghilterra, mentre appare più complicata una soluzione in Italia. Tra le possibili piste italiane viene indicato il Napoli, che potrebbe muoversi su indicazione del proprio allenatore. Lo scrive la Nazione.
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