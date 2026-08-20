L'ex calciatore dell'Empoli, Mirko Valdifiori ha commentato le ultime di casa Fiorentina, tra il mercato e l'inizio del campionato
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Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, per analizzare il momento in casa viola all'inizio della nuova stagione, l'ex centrocampista Mirko Valdifiori ha espresso grande entusiasmo per le operazioni concluse dalla società gigliata e per l'impatto del nuovo corso tecnico:
"La Fiorentina fino a oggi è stata la regina del mercato, portando grande entusiasmo a Firenze: i tifosi vogliono tornare a vedere la squadra protagonista in campionato. Grosso è un grande allenatore e saprà amalgamare subito il gruppo, come ha già dimostrato in tutte le sue esperienze precedenti. L'entusiasmo della piazza aiuterà sicuramente lo spogliatoio e sarà fondamentale partire bene per creare un'atmosfera fantastica in città".
La sfida con la Roma?"Le squadre di Gasperini spingono molto durante la preparazione estiva e per questo spesso soffrono nelle prime uscite: la Fiorentina potrebbe approfittare di questo fattore. Entrambe hanno comunque giocatori di qualità in grado di risolvere la partita in qualsiasi momento".
Il centrocampo viola?"È un reparto ricco di soluzioni dove Atta rappresenta un colpo straordinario: ha un talento incredibile e ampi margini di miglioramento. È una mediana forte per l'immediato ma anche in ottica futura. Con così tante partite in calendario è fondamentale avere abbondanza di qualità".
Kean?"È un attaccante completo che garantisce tranquillamente 15-16 gol: se dovesse partire, la società saprà come rimpiazzarlo. Pinamonti, che Grosso conosce molto bene, potrebbe essere la pista giusta: la Fiorentina incasserebbe una cifra importante dalla cessione di Kean e ne spenderebbe decisamente meno per un profilo comunque estremamente funzionale".
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