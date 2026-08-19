Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, è tornato a parlare dell'avvicinamento alla nuova stagione e, tra i vari temi affrontati, anche della cessione di Arthur Atta alla Fiorentina. Un'operazione importante per il club friulano, che ha permesso di incassare una cifra significativa e di avere nuove risorse da reinvestire sul mercato. Le sue parole:

"Non abbiamo mai comunicato i numeri dell'operazione. Abbiamo trovato un accordo che soddisfa l'Udinese e offre al ragazzo una grande opportunità". Il ds bianconero ha poi sottolineato quanto sia difficile riuscire a trattenere sempre i propri giocatori migliori: "Vorremmo sempre trattenere i nostri giocatori, ma non è possibile farlo in ogni situazione. Questa operazione ci permette anche di reinvestire sul mercato".