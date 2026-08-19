Lucas Torreira vuole lasciare la Turchia e, nelle ultime ore, il suo possibile ritorno alla Fiorentina ha iniziato a prendere sempre più corpo. Un'ipotesi che avrebbe un riscontro particolarmente positivo tra i tifosi viola, che non hanno mai dimenticato l'ottima stagione disputata dall'uruguaiano a Firenze. Ma quanto è concreta, oggi, la possibilità di rivederlo al Viola Park?

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ViolaNews, la pista non è da escludere, ma al momento c'è una condizione precisa: la Fiorentina dovrebbe prima cedere Nicolò Fagioli. Il centrocampista italiano è infatti uno degli elementi che occupano quella zona del campo e un suo eventuale addio permetterebbe ai viola di liberare spazio per un nuovo innesto. La situazione di Fagioli resta dunque da monitorare, con la società che non lo considera incedibile.

In questo scenario potrebbe tornare d'attualità proprio Torreira. L'uruguaiano, che gradirebbe un ritorno in Serie A e che vedrebbe di buon occhio la possibilità di riabbracciare Firenze, potrebbe rappresentare una soluzione d'esperienza e personalità per la mediana di Fabio Grosso.

A livello tattico, Torreira potrebbe essere utilizzato come vice Oulai, garantendo un'alternativa di maggiore esperienza nel ruolo. Una posizione che Fagioli, per caratteristiche e prospettive, sarebbe invece meno propenso a ricoprire.

Per questo motivo, molto dipenderà dalle prossime mosse sul mercato. Se Fagioli dovesse partire, la pista Torreira potrebbe trasformarsi da suggestione a possibilità concreta. Il ritorno del regista uruguaiano, oggi, passa soprattutto da qui.