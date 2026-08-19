Prende campo il possibile ritorno di Lucas Torreira a Firenze, ma la Fiorentina ha prima bisogno di vendere

Nicolò Schira
AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

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Lucas Torreira vuole lasciare la Turchia e, nelle ultime ore, il suo possibile ritorno alla Fiorentina ha iniziato a prendere sempre più corpo. Un'ipotesi che avrebbe un riscontro particolarmente positivo tra i tifosi viola, che non hanno mai dimenticato l'ottima stagione disputata dall'uruguaiano a Firenze. Ma quanto è concreta, oggi, la possibilità di rivederlo al Viola Park?

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ViolaNews, la pista non è da escludere, ma al momento c'è una condizione precisa: la Fiorentina dovrebbe prima cedere Nicolò Fagioli. Il centrocampista italiano è infatti uno degli elementi che occupano quella zona del campo e un suo eventuale addio permetterebbe ai viola di liberare spazio per un nuovo innesto. La situazione di Fagioli resta dunque da monitorare, con la società che non lo considera incedibile.

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In questo scenario potrebbe tornare d'attualità proprio Torreira. L'uruguaiano, che gradirebbe un ritorno in Serie A e che vedrebbe di buon occhio la possibilità di riabbracciare Firenze, potrebbe rappresentare una soluzione d'esperienza e personalità per la mediana di Fabio Grosso.

A livello tattico, Torreira potrebbe essere utilizzato come vice Oulai, garantendo un'alternativa di maggiore esperienza nel ruolo. Una posizione che Fagioli, per caratteristiche e prospettive, sarebbe invece meno propenso a ricoprire.

Per questo motivo, molto dipenderà dalle prossime mosse sul mercato. Se Fagioli dovesse partire, la pista Torreira potrebbe trasformarsi da suggestione a possibilità concreta. Il ritorno del regista uruguaiano, oggi, passa soprattutto da qui.

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