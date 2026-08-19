La Fiorentina è tornata ieri pomeriggio ad allenarsi al Viola Park dopo i due giorni di riposo concessi da Fabio Grosso. In vista dell'esordio di campionato a Roma arrivano indicazioni positive dall'infermeria: Joao Mario, Arthur Atta e Alex Jimenez hanno svolto lavoro personalizzato, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

L'obiettivo dello staff viola è aumentare progressivamente i carichi per permettere ai tre giocatori di rientrare in gruppo tra oggi e domani. Più indietro invece Rolando Mandragora, alle prese con una sciatalgia: il centrocampista continua a seguire un programma differenziato e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

Da qui alla partita di domenica, Grosso avrà quindi a disposizione una settimana piena di lavoro senza ulteriori pause per preparare l'esordio. Intanto è stata ufficializzata anche la data dei sedicesimi di Coppa Italia: Fiorentina-Pisa si giocherà il 15 settembre allo stadio Franchi, con calcio d'inizio alle ore 21. Lo scrive la Nazione.