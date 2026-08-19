Il futuro di Moise Kean potrebbe indirizzare anche le ultime mosse della Fiorentina sul mercato. In caso di cessione dell’attaccante, infatti, il club viola non sarebbe necessariamente chiamato a reinvestire l’intero ricavato per acquistare un altro centravanti.

Una parte importante del tesoretto potrebbe essere destinata a un esterno offensivo o a un trequartista di alto livello, andando a colmare quella che resta una delle caselle ancora scoperte nella rosa a disposizione di Fabio Grosso. L’idea sarebbe quindi quella di aumentare la qualità del reparto offensivo senza concentrarsi esclusivamente sulla sostituzione numerica di Kean, considerando anche la presenza di Pellegrino, già individuato come investimento importante per il futuro.

Un nuovo innesto

Lo scenario che, al momento, appare più probabile è però quello della permanenza di Kean. In questo caso, negli ultimi giorni di mercato Fabio Paratici potrebbe concentrarsi proprio sulla ricerca di un ulteriore elemento offensivo da aggiungere a Mastantuono e Gudmundsson sulla trequarti.

L’obiettivo sarebbe quello di mettere a disposizione di Grosso un giocatore capace di aumentare ulteriormente la qualità e le soluzioni offensive della squadra, completando così un reparto che ha già diversi elementi di talento.

Il nome, per ora, potrebbe essere ancora sotto traccia e arrivare anche da un campionato estero. La Fiorentina, però, non sembra intenzionata a sostenere un investimento particolarmente oneroso: la strategia potrebbe essere quella di individuare un’occasione di mercato e ricorrere a una formula che consenta di dilazionare l’investimento.

Tra le possibilità c’è quindi un’operazione in prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, sulla falsariga della formula utilizzata per Dragusin.