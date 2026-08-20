Mentre l’attenzione è ancora su Atta e Mandragora che continuano a fare un po’ dentro e po’ fuori

Redazione VN
Grosso

VIDEO Gazzetta: come giocherà la Fiorentina di Grosso

L’esordio in campionato si avvicina, ma la suddivisione delle partite in calendario nella prima giornata l’ha messo in fondo per la Fiorentina e lunedì sera è ancora abbastanza lontano. E fa tanto comodo a Fabio Grosso: per aggiungere fiato, forza e rapidità nelle dosi consigliate dal programma di allenamento a 40 giorni dall’inizio della preparazione; per migliorare l’inserimento dei nuovi e l’integrazione con chi c’era; per aggiungere conoscenze tecniche e tattiche in campo; per sistemare chi gioco-forza va incontro a qualche problema di natura fisica in questo periodo.

Per i primi tre punti nessun problema di rilievo, per il quarto l’attenzione era su Jimenez (assente contro il Benevento a scopo precauzionale causa affaticamento) e su Joao Mario (uscito al 45’ in Coppa Italia sempre per non rischiare dopo aver avvertito un fastidio muscolare), ed era perché entrambi si allenano regolarmente in gruppo.

Joao Mario

Mentre l’attenzione è ancora su Atta e Mandragora che continuano a fare un po’ dentro e po’ fuori, ma tra i due è più avanti il francese ex Udinese che già oggi dovrebbe tornare a regime con i compagni. Il segnale quello della sua presenza all’Olimpico contro la Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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