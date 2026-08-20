L’esordio in campionato si avvicina, ma la suddivisione delle partite in calendario nella prima giornata l’ha messo in fondo per la Fiorentina e lunedì sera è ancora abbastanza lontano. E fa tanto comodo a Fabio Grosso: per aggiungere fiato, forza e rapidità nelle dosi consigliate dal programma di allenamento a 40 giorni dall’inizio della preparazione; per migliorare l’inserimento dei nuovi e l’integrazione con chi c’era; per aggiungere conoscenze tecniche e tattiche in campo; per sistemare chi gioco-forza va incontro a qualche problema di natura fisica in questo periodo.

Per i primi tre punti nessun problema di rilievo, per il quarto l’attenzione era su Jimenez (assente contro il Benevento a scopo precauzionale causa affaticamento) e su Joao Mario (uscito al 45’ in Coppa Italia sempre per non rischiare dopo aver avvertito un fastidio muscolare), ed era perché entrambi si allenano regolarmente in gruppo.

Mentre l’attenzione è ancora su Atta e Mandragora che continuano a fare un po’ dentro e po’ fuori, ma tra i due è più avanti il francese ex Udinese che già oggi dovrebbe tornare a regime con i compagni. Il segnale quello della sua presenza all’Olimpico contro la Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.