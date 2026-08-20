Su La Gazzetta dello Sport in edicola stamani troviamo un approfondimento sulla Roma e l'avvicinamento al match di campionato contro la Fiorentina. Gian Piero Gasperini ritrova sorrisi dall'infermeria grazie al rientro in gruppo di Niccolò Pisilli e del brasiliano Wesley, arrivato dopo tre giorni di riposo concessi alla squadra.

Se il centrocampista azzurro ha pienamente smaltito il risentimento muscolare alla coscia, l'esterno ex Flamengo ha superato una lieve distorsione alla caviglia ed è pronto a contendersi una maglia da titolare a destra, dove è previsto anche il debutto di Molina; in difesa, invece, Hermoso appare favorito su Koulierakis, mentre Lorenzo Pellegrini prosegue il proprio piano personalizzato puntando al rientro per il match del 5 settembre contro l'Atalanta. Sugli spalti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni dato che, si legge, si è già registrato il sold-out.