In casa Udinese oggi è stato il giorno della presentazione di David Alaba. Un campione che approda in Serie A, anche se in tarda età. L'austriaco ha parlato in conferenza stampa, motivando la sua scelta:

"Mi avete fatto sentire a casa fin da subito, vi ringrazio per questa accoglienza. Cosa mi ha portato a questa decisione? Ho parlato principalmente con mister Runjaic, mi ha convinto del progetto che c'è qui. Mi sono preso del tempo per prendere una decisione, con il tempo mi sono convinto che questo forse il percorso giusto: credo sia lo step giusto per la mia carriera"

La trattativa: "Sì, ho parlato con altri club italiani (era stato accostato anche alla Fiorentina in passato). Sì ho parlato con diversi giocatori come Modric, Arnautovic e Ribery. Sul ruolo, ho parlato con il mister e deciderà lui, posso fare il centrale a tre ma anche il braccetto di sinistra"