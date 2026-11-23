L'Italia Under 17 batte la Costa d'Avorio al Mondiale. Mezz'ora finale per Croci
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L'Italia Under 17 vince la sua seconda partita nel Mondiale. Un successo che porta gli azzurrini in testa al girone, con il 2-1 contro la Costa d'Avorio. Una gara controllata dall'Italia, passata in vantaggio con il gol di Gasparello. Nella ripresa Olivieri ha raddoppiato con una gran punizione, mentre il gol degli Elefanti porta la firma di Diabatè. In ottica viola, Federico Croci è entrato al minuto 66, giocando quindi una mezz'ora nel finale di gara.
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