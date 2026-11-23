In vista del posticipo di stasera alle 20:45 tra Monza e Fiorentina, i riflettori si accendono su uno dei profili più sorprendenti di questo avvio di Serie A: Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela. Totalmente sconosciuto al calcio italiano fino a pochi mesi fa, l'attaccante portoghese classe 2005 è stato acquistato in estate dal club brianzolo per soli 2,5 milioni di euro dal Benfica. Dopo la trafila tra i settori giovanili di Sporting Lisbona, PAOK e lo stesso Benfica, la punta non era mai riuscita a imporsi in prima squadra con le Aquile, trovando spazio solo in prestito al Gil Vicente nella scorsa stagione (7 gol in 33 presenze). L'impatto con il campionato italiano è stato però travolgente: esordio e gol immediato contro l'Inter alla prima giornata.

I numeri da vice capocannoniere e la benedizione di Juric in chiave mercato

Il rendimento di Varela sta viaggiando a ritmi realizzativi impressionanti. Con 9 reti e un assist in 10 partite di campionato, oltre a una doppietta all'Avellino al primo turno di Coppa Italia che porta la media esattamente a una rete a partita, l'attaccante si attesta attualmente al secondo posto della classifica marcatori di Serie A alle spalle del solo Malen (a quota 12, fresco di poker a Parma). Alla vigilia della sfida contro i viola, il tecnico del Monza Ivan Juric ha spalancato le porte anche a un'eventuale cessione milionaria già a gennaio di fronte alle sirene di Napoli, Milan e Juventus: "L’obiettivo è rimanere in Serie A con questi principi, e quindi ragazzi giovani. Se vendi qualcuno a 40-50 milioni come mi è successo a Verona e Torino e li riutilizzi in maniera intelligente per me è un bene. I margini di miglioramento sono impressionanti. Secondo me ha fatto la sua miglior prestazione contro l'Atalanta (non ha segnato, ndr)".

Dettagli del contratto e le clausole del Benfica per gennaio

Alto 1,84 cm, destro di piede e punto fermo del Portogallo Under 21 (4 reti in 7 presenze), Varela è legato al Monza da un contratto lungo con scadenza nel 2030. La straordinaria esplosione del classe 2005 ha tuttavia attirato l'attenzione delle grandi potenze del nostro campionato in vista della sessione invernale di calciomercato. Nel contratto stipulato in estate sono presenti due dettagli fondamentali legati al club di origine: il Benfica conserva infatti una clausola del 20% sulla futura rivendita e vanta il diritto di matching rights, ovvero la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta presentata dalle concorrenti lasciando poi la decisione finale al calciatore.