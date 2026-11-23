Il futuro di Radu Dragușin alla Fiorentina si avvicina sempre di più a una svolta definitiva. Come evidenziato dal portale rumeno Digisport.ro, il difensore arrivato dal Tottenham in estate sta collezionando presenze con continuità in maglia gigliata, avvicinandosi alla quota stabilita per far scattare la clausola di acquisto a titolo definitivo. Raggiunti finora 13 gettoni con la Fiorentina, al centrale rumeno mancano infatti soltanto 9 presenze per far scattare l'obbligo di riscatto pattuito tra la società di Commisso e gli Spurs.

L'agente sulle prestazioni: "È sulla strada giusta, gli errori sono normali"

Intercettato ai microfoni di Digisport.ro, l'agente del giocatore Florin Manea ha fatto il punto sul momento del suo assistito e sulla sua crescita in maglia viola: "Radu è sulla strada giusta e sta giocando con continuità nella Fiorentina. È del tutto normale che si possano commettere degli errori, capitano a tutti. Tuttavia, la maggior parte delle sue prestazioni mostrano una netta crescita, anche se da parte nostra vogliamo sempre di più, questo è chiaro. Ora ha già collezionato 13 presenze ed è concentrato sul fare sempre meglio".

Il nodo del riscatto e la stima di Paratici: "Lo conosce fin da bambino"

Manea si è poi soffermato sul funzionamento della clausola legata alle 22 presenze complessive e sulla profonda stima reciproca con il management viola: "La clausola per il riscatto automatico è un obbligo stabilito nell'accordo. Conosco molto bene Fabio Paratici da tantissimo tempo: quali referenze dovrei chiedere? Radu gioca partita dopo partita e io non lo chiamo ogni secondo. A Firenze sanno benissimo chi hanno preso, a maggior ragione Fabio che conosce Radu fin da quando era un bambino".