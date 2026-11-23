Ivan Juric prepara la sfida contro la Fiorentina con più di un dubbio di formazione. Il Monza, reduce da quattro sconfitte consecutive, cerca punti pesanti contro una diretta concorrente nella lotta salvezza. Per il posticipo di questa sera, alle 20:45, il tecnico brianzolo dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, anche se non sono escluse alcune novità nell'undici iniziale. Davanti a Törnqvist dovrebbe essere confermata la difesa composta da Kouadio, Goglichidze e Lucchesi. Sulle fasce restano favoriti Birindelli e Mangas, con il primo in ballottaggio con Touré, mentre in mezzo al campo la coppia più accreditata è quella formata da Akinsanmiro e Foe Ondoa.

Uno scenario differente arriva da Sky Sport, che ipotizza il possibile passaggio al 3-5-2. In questo caso potrebbero trovare spazio dal primo minuto Ziółkowski e Pessina, entrambi candidati alla prima presenza da titolari in stagione. Il difensore polacco insidia Goglichidze, mentre il capitano brianzolo potrebbe essere inserito in un centrocampo a tre insieme ad Akinsanmiro e Colombo. Le maggiori incertezze riguardano il reparto offensivo, dove Gustavo Varela rappresenta il punto fermo. L'attaccante, autore di nove reti in campionato, sarà il principale pericolo per la difesa viola. Alle sue spalle, in caso di conferma del 3-4-2-1, Dany Mota, Robinson e Zeballos si contendono due maglie.

Probabile formazione Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Dany Mota, Robinson; Varela.