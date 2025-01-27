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Aly Kebe

Redattore
Stadio Curva Fiesole Viola Park

Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13. I risultati

A. Kebe

Buongiorno, e buon lunedì a tutti i nostri lettori! Un’altra giornata di partite giovanili è finita, e vediamo insieme il breve resoconto delle gare. Risultati e classifiche completi su…