Domenica all'insegna delle giovanili: quattro LIVE su Viola News
Oggii in programma quattro partite delle giovanili, tutte da seguire LIVE su Viola News.
Oggii in programma quattro partite delle giovanili, tutte da seguire LIVE su Viola News.
Una breve riflessione sull'ottimo rendimento degli ex viola nelle rispettive nuove squadre
Una breve analisi della prima partita dei nuovi acquisti viola
Un breve focus sulla rosa viola che al momento risulta ancora un cantiere aperto
Con l’annuncio di qualche giorno fa dell’acquisto di Viery, la Fiorentina ha dato il via al suo mercato estivo. Una sessione nella quale, oltre alla necessità di piazzare i numerosi esuberi, i viola…
Con la sconfitta dell'Under 15, in semifinale, rimontati dal Milan che ieri si è laureato campione nazionale, l'ultima speranza di un trionfo viola a livello di giovanili, oltre alla primavera,…
Direttamente dal Viola Park, Leonardo Semplici ha parlato della scelta di Fabio Grosso per la Fiorentina, e non solo: "Per questa Primavera lo Scudetto sarebbe il coronamento di un percorso…
Direttamente dal Viola Park, ha parlato l'allenatore della prima squadra femminile Pablo Pinones-Arce nella conferenza stampa di fine stagione: "Voglio ringraziare la famiglia Commisso, il direttore…
Come ogni lunedì ecco il consueto articolo di riepilogo del weekend delle giovanili viola: La Primavera continua a far sognare e si qualifica matematicamente alle finali scudetto, bene l'Under 18 che…
Come ogni lunedì, vi proponiamo il riassunto dei risultati delle giovanili della Fiorentina, che hanno portato a casa tutte buoni risultati con l'eccezione della Primavera. PRIMAVERA: Fiorentina 1-3…
Durante questa stagione, abbiamo già approfondito le storie di numerosi calciatori della Fiorentina Primavera, protagonista fin qui di un’annata ai vertici. Oggi aggiungiamo un altro tassello a questo…
Come ogni fine settimana, vi proponiamo il recap dei risultati delle giovanili, che non hanno convinto come siamo abituati a vedere. PRIMAVERA: Inter 3-2 Fiorentina Dopo la vittoria nel turno…
[Articolo in collaborazione con Giada Di Stefano] Nel pomeriggio di vigilia, la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di Conference League contro lo Jagiellonia. Oltre ai…
Portare sulle spalle un cognome pesante non è cosa da tutti, a maggior ragione se tuo padre è stato una leggenda dei rivali per antonomasia della squadra in cui giochi adesso. Di questo, Mattia…
La ricerca di un allenatore per la Fiorentina è tutt'altro che finita. Dopo che la trattativa con Pioli ha subito una brusca fermata (in seguito alle voci che indicano il parmense come prossimo CT…
In occasione di Fiorentina-Salernitana under 17 c'è una presenza particolare sugli spalti. I ragazzi gigliati si giocano l'accesso ai play-off, mentre i campani non hanno nulla da chiedere al…
Si è distinto nonostante la sconfitta viola in finale il numero 10 di questa Viareggio Cup: Gianmarco Angiolini. Classe 2007, gioca come trequartista che all’occorrenza si allarga per attaccare la…
Dopo la fine della 75esima Viareggio Cup vinta dal Genoa sulla Fiorentina, vi parliamo di un giocatore che nonostante le poche presenze in campionato ha disputato un ottimo torneo, mettendosi in…
Edoardo Bove è presente anche stamattina sugli spalti del Viola Park per seguire la partita dell'Under 15 viola. L'avversario non è uno qualunque, soprattutto per lui: i giovani gigliati infatti…
Buongiorno, e buon lunedì a tutti i nostri lettori! Un’altra giornata di partite giovanili è finita, e vediamo insieme il breve resoconto delle gare. Risultati e classifiche completi su…