Com'è andata la prima partita dei nuovi acquisti viola? Ecco un breve riassunto delle prestazioni dei nuovi acquisti viola:

Njie

Lo svedese parte subito titolare nella sua prima in viola. Vaall'esordio (e dell'ex) dopo solo un minuto, ma il salvataggio sulla linea di Fortini gli nega la gioia del gol. Verso fine primo tempo, come tutta la squadra, accusa qualche difficoltà ma nel secondo tempo torna ad essere molto propositivo.

Delle buone sgasate sulla fascia, qualche buon dribbling e un assist sprecato da Atta, dimostrano che un giocatore di questo tipo sulla fascia sinistra serviva alla società viola. Ci sono ancora margini di miglioramento nel complesso quello dell'ex Torino è stato un buon esordio.

Gnonto

Gonçalves

Beto

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L'ex Leeds entra al 45' al posto di un deludente Mastantuono e, proprio come Njie, prova a dare maggiore spinta sulla fascia, stavolta sulla corsia opposta. Gnonto porta energia a una Fiorentina che, dopo un primo tempo complicato, ha bisogno di nuove idee. Gnonto riesce spesso ad arrivare sul fondo, anche se i cross messi in mezzo risultano in diverse occasioni imprecisi. Prestazione condita anche da due tiri in porta, uno bloccato da Perri e uno murato dalla difesa granata.Entra al 79' per uno stremato Njie. Non ha tempo e modo di creare molte giocate incisive sulla partita. Fa vedere di essere un giocatore di qualità ma non viene messo in condizione di fare molto di più.Il guineense entra al 76' al posto di Pellegrino. Tenta una semi-rovesicata che finisce sul fondo, lotta a metà campo ma ha non ha mai l'opportunità di rendersi pericoloso.