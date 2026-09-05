La Fiorentina perde ancora, solo una sufficienza in campo

Giovanni Zecchi
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS FROSINONE

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VALDEPENAS 4,5: si vede poco per tutta la partita. Poi, all’81’, il Franchi si accorge di lui per il grave errore che porta al gol del vantaggio granata. Un’ingenuità che costa carissimo alla Fiorentina.

BRESCIANINI 5: la conoscete la storia del brutto anatroccolo? Ecco, Brescianini, al fianco di Fagioli e Oulai, sembra quasi a disagio. Grande professionista, ma il livello del centrocampo viola cala vertiginosamente con lui in campo.

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