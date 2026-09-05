La Fiorentina perde ancora, solo una sufficienza in campo
VIDEO - Mastantuono: "Bati o Di Maria? Ecco il miglior argentino in A"
TOP&FLOP
VALDEPENAS 4,5: si vede poco per tutta la partita. Poi, all’81’, il Franchi si accorge di lui per il grave errore che porta al gol del vantaggio granata. Un’ingenuità che costa carissimo alla Fiorentina.
BRESCIANINI 5: la conoscete la storia del brutto anatroccolo? Ecco, Brescianini, al fianco di Fagioli e Oulai, sembra quasi a disagio. Grande professionista, ma il livello del centrocampo viola cala vertiginosamente con lui in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime notizie
I tifosi della Fiorentina si fanno sentire: "Fabio Grosso, salta la panchina"
live
Fiorentina rimontata dal Torino dell'ex Mandragora: terza sconfitta su tre
Infortuni
Fiorentina, non ci voleva: si fa male Oulai, al suo posto entra Ndour
Senza categoria
Fiorentina-Torino, oltre 21mila spettatori al Franchi: incasso vicino ai 570mila euro
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti