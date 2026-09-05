Oulai va ko e al suo posto entra Ndour: cos'è successo al Franchi in Fiorentina-Torino
VIDEO VN - Commisso osserva il riscaldamento pre Fiorentina-Torino
Oulai-Fagioli è "un matrimonio che non s'ha da fare". Fabio Grosso aveva provato questa nuova opzione nella sfida contro il Torino, ma il tutto è durato solo 22 minuti.
Infatti, il centrocampista della Costa D'Avorio si è accasciato all'improvviso in area di rigore e ha chiesto il cambio, evidentemente per via di un contatto o di un dolore appena precedente. Al suo posto è entrato Cher Ndour.
Bisognerà attendere per conoscere le condizioni dell'ex Trabzonspor, che è uscito sulle proprie gambe ma sembrava dolorante.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Fiorentina-Torino, pagelle VN: Pellegrino, poi il nulla. Grosso spalle al muro
Ultime notizie
I tifosi della Fiorentina si fanno sentire: "Fabio Grosso, salta la panchina"
live
Fiorentina rimontata dal Torino dell'ex Mandragora: terza sconfitta su tre
Senza categoria
Fiorentina-Torino, oltre 21mila spettatori al Franchi: incasso vicino ai 570mila euro
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti