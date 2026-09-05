Oulai va ko e al suo posto entra Ndour: cos'è successo al Franchi in Fiorentina-Torino

Giovanni Zecchi
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI PARTITA VECCHIE GLORIE OPERAZIONE NOSTALGIA

VIDEO VN - Commisso osserva il riscaldamento pre Fiorentina-Torino

Oulai-Fagioli è "un matrimonio che non s'ha da fare". Fabio Grosso aveva provato questa nuova opzione nella sfida contro il Torino, ma il tutto è durato solo 22 minuti.

Infatti, il centrocampista della Costa D'Avorio si è accasciato all'improvviso in area di rigore e ha chiesto il cambio, evidentemente per via di un contatto o di un dolore appena precedente. Al suo posto è entrato Cher Ndour.

Bisognerà attendere per conoscere le condizioni dell'ex Trabzonspor, che è uscito sulle proprie gambe ma sembrava dolorante.

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