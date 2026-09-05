Dai biglietti ricavati oltre 270mila euro, mentre il rateo degli abbonamenti sfiora i 300mila

Giovanni Zecchi
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VIDEO VN - Commisso osserva il riscaldamento pre Fiorentina-Torino

Sono 21.785 i titoli di accesso emessi per la partita tra Fiorentina e Torino allo stadio Artemio Franchi. Un dato che conferma la presenza e il sostegno del pubblico viola sugli spalti.

L’incasso lordo complessivo della gara ammonta a 569.939,71 euro. Di questi, 270.139,45 euro derivano dalla vendita dei biglietti, mentre il rateo lordo degli abbonamenti relativo all’incontro è pari a 299.800,26 euro.

Numeri importanti per il Franchi, che anche in occasione della sfida contro la formazione granata ha accolto oltre 21mila spettatori.

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

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