"Fabio Grosso, salta la panchina": si sente nitidamente questo coro dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Torino, che vince 2-1 in rimonta e condanna i viola alla terza sconfitta su tre.

I fischi sono andati avanti fin dal primo tempo, ma sono esplosi nel finale di gara, con i viola in bambola in un momento davvero di grande difficoltà. Grosso ha invitato i suoi giocatori a rimanere in campo per chiedere scusa ai sostenitori gigliati.

La curva ha poi dedicato applausi e cori agli ex viola Mandragora, in rete oggi, e Biraghi, "Grazie ragazzi": i due hanno ringraziato di cuore.