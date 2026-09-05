Grosso commenta così la brutta sconfitta della Fiorentina contro il Torino nella terza giornata di campionato

Federico Targetti
ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Firenze sceglie, basta Grosso. Adesso palla a Paratici

Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino:

Io faccio l'allenatore, sto alle decisioni di chi è sopra di me. Perdere questa partita è un peccato, nel primo tempo poteva andare meglio ma poi siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a tenere le redini della gara. Tutte cose che sapevo che sarebbero potute venir fuori, non siamo riusciti a mascherarle.

Atteggiamento

Non siamo riusciti a mettere pressione al Torino ma non abbiamo concesso grandi occasioni, purtroppo abbiamo perso una partita che non avremmo meritato di perdere. Questo è il calcio, ci prendiamo il bello e il meno bello di questo sport.
ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

Costruzione rosa

L'obiettivo è lontano, difficilissimo da raggiungere in così poco tempo, ma lavoriamo per questo e ce la metteremo tutta.

Mandragora in gol

Pensare a quello che c'era e che non c'è non serve, peccato per noi perché non abbiamo riconosciuto il momento, dovevamo essere più aggressivi ed evitare che quella palla andasse verso la porta.

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