Grosso commenta così la brutta sconfitta della Fiorentina contro il Torino nella terza giornata di campionato
VIDEO VN - Firenze sceglie, basta Grosso. Adesso palla a Paratici
Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino:
Io faccio l'allenatore, sto alle decisioni di chi è sopra di me. Perdere questa partita è un peccato, nel primo tempo poteva andare meglio ma poi siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a tenere le redini della gara. Tutte cose che sapevo che sarebbero potute venir fuori, non siamo riusciti a mascherarle.
Atteggiamento
Non siamo riusciti a mettere pressione al Torino ma non abbiamo concesso grandi occasioni, purtroppo abbiamo perso una partita che non avremmo meritato di perdere. Questo è il calcio, ci prendiamo il bello e il meno bello di questo sport.
Costruzione rosa
L'obiettivo è lontano, difficilissimo da raggiungere in così poco tempo, ma lavoriamo per questo e ce la metteremo tutta.
Mandragora in gol
Pensare a quello che c'era e che non c'è non serve, peccato per noi perché non abbiamo riconosciuto il momento, dovevamo essere più aggressivi ed evitare che quella palla andasse verso la porta.
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