Un altro ex viola che ha brillato con il Torino al Franchi: Comuzzo ha parlato dopo la vittoria dei granata a Firenze
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Pietro Comuzzo è stato intervistato da Dazn durante il postpartita di Fiorentina-Torino 1-2, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27:
Sicuramente la vittoria è nata nella squadra, nella voglia di continuare a giocare, anche quando siamo andati sotto. Siamo riusciti a ribaltarla. Siamo stati bravi a rimanere in partita, tenerla aperta e ribaltarla.
Marcato Mastantuono
Sicuramente è un ottimo giocatore, un mancino bravissimo. Io ho cercato di fargli sentire la presenza fisica e di portarlo sul destro, ho cercato di lavorare sulla sua debolezza. La vittoria è nata dalla prestazione della squadra.
Abate
Il mister sprona noi giovani, vuole che siamo sereni in campo, che abbiamo fiducia e che ci esprimiamo sempre al meglio. Il modo in cui gioca ci calza a pennello, ci chiede di essere aggressivi e giocare la palla. La forza della squadra è la compattezza.
Ritorno a Firenze
Dopo sette anni a Firenze è un'emozione unica. Ringrazio tutta la Fiorentina per l'abbraccio nei miei confronti e degli altri ex. La ricorderò, non posso che dire grazie.
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