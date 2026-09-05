Un altro ex viola che ha brillato con il Torino al Franchi: Comuzzo ha parlato dopo la vittoria dei granata a Firenze

Federico Targetti
ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Firenze sceglie, basta Grosso. Adesso palla a Paratici

Pietro Comuzzo è stato intervistato da Dazn durante il postpartita di Fiorentina-Torino 1-2, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27:

Sicuramente la vittoria è nata nella squadra, nella voglia di continuare a giocare, anche quando siamo andati sotto. Siamo riusciti a ribaltarla. Siamo stati bravi a rimanere in partita, tenerla aperta e ribaltarla.

Marcato Mastantuono

Sicuramente è un ottimo giocatore, un mancino bravissimo. Io ho cercato di fargli sentire la presenza fisica e di portarlo sul destro, ho cercato di lavorare sulla sua debolezza. La vittoria è nata dalla prestazione della squadra.
ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

Abate

Il mister sprona noi giovani, vuole che siamo sereni in campo, che abbiamo fiducia e che ci esprimiamo sempre al meglio. Il modo in cui gioca ci calza a pennello, ci chiede di essere aggressivi e giocare la palla. La forza della squadra è la compattezza.

Ritorno a Firenze

Dopo sette anni a Firenze è un'emozione unica. Ringrazio tutta la Fiorentina per l'abbraccio nei miei confronti e degli altri ex. La ricorderò, non posso che dire grazie.

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