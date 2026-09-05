Paratici è chiamato a parlare in un momento che nessuno immaginava sarebbe arrivato così presto e in maniera così netta
VIDEO VN - Firenze sceglie, basta Grosso. Adesso palla a Paratici
La Fiorentina ha perso ancora, per la terza volta su tre partite di campionato. Nella sfida tra squadre a quota 0 punti su 6, ha vinto un Torino ancora in cerca di se stesso, ma con un Mandragora in più. E proprio il destinatario della frecciata dell'ex centrocampista viola nel messaggio di saluto a Firenze, Fabio Paratici, adesso è chiamato a dare un segnale a tutto il mondo gigliato. Qualsiasi esso sia.
"Salta la panchina"La Curva Fiesole ha scelto di marchiare questo pomeriggio come quello in cui il tecnico ex Sassuolo ha perso la fiducia della piazza. "Salta la panchina" è un coro che segna un prima e un dopo, una cesura netta tra il cuore del tifo e il responsabile della squadra in campo. A questo punto, la dirigenza della Fiorentina è di fronte ad un bivio importantissimo. ( L’articolo prosegue dopo il sondaggio)
SONDAGGIO VN - Cosa faresti con Fabio Grosso?
Dopo la terza sconfitta in campionato la Fiorentina ancora a zero punti vi chiediamo cosa fareste al posto di Paratici con Fabio Grosso
Delle due, unaLa stragrande maggioranza dei tifosi chiede la testa di Grosso: Violanews è sommersa di commenti dello stesso, identico tenore, che possiamo riassumere ed edulcorare in #GrossoOut. Allora se la linea è quella di andare avanti - fino alla sosta di tre settimane? Oltre? - allora serve che Paratici prenda la parola e faccia scudo all'allenatore che lui stesso ha scelto ed elogiato in estate. Altrimenti, se non c'è questa volontà, bisogna correre ai ripari senza indugi. Non siamo noi, non ancora, a chiedere di prendere una decisione in particolare, ma che almeno sia una di queste due. Ce n'è un bisogno smodato.
Mastantuono?Chiosa su Mastantuono. Comuzzo ha detto che ne ha individuato il punto debole e lo ha battuto sfruttandolo. Il gioiellino prestato dal Real Madrid è così leggibile calcisticamente? La bocciatura di Grosso, che lo ha sostituito all'intervallo con Gnonto, ha fatto rumore. Certo, meno rumore dei fischi a fine partita...
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