La Fiorentina ha perso ancora, per la terza volta su tre partite di campionato. Nella sfida tra squadre a quota 0 punti su 6, ha vinto un Torino ancora in cerca di se stesso, ma con un Mandragora in più. E proprio il destinatario della frecciata dell'ex centrocampista viola nel messaggio di saluto a Firenze, Fabio Paratici, adesso è chiamato a dare un segnale a tutto il mondo gigliato. Qualsiasi esso sia.

"Salta la panchina"

SONDAGGIO VN - Cosa faresti con Fabio Grosso? Dopo la terza sconfitta in campionato la Fiorentina ancora a zero punti vi chiediamo cosa fareste al posto di Paratici con Fabio Grosso Gli darei ancora fiducia Aspetterei la trasferta di Venezia Esonero immediato Esonero immediato 74% 137 voti Aspetterei la trasferta di Venezia 21% 39 voti Gli darei ancora fiducia 5% 10 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Delle due, una

Mastantuono?

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questo pomeriggio come quello in cui"Salta la panchina" è un coro che segna un prima e un dopo, una cesura netta tra il cuore del tifo e il responsabile della squadra in campo.importantissimo. ( L’articolo prosegue dopo il sondaggio)La stragrande maggioranza dei tifosi chiede la testa di Grosso: Violanews è sommersa di commenti dello stesso, identico tenore, che possiamo riassumere ed edulcorare in #GrossoOut.- fino alla sosta di tre settimane? Oltre? -Non siamo noi, non ancora, a chiedere di prendere una decisione in particolare, ma che almeno sia una di queste due. Ce n'è un bisogno smodato.Chiosa su. Il gioiellino prestato dal Real Madrid è così leggibile calcisticamente? La bocciatura di Grosso, che lo ha sostituito all'intervallo con Gnonto, ha fatto rumore. Certo, meno rumore dei fischi a fine partita...